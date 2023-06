Taylor Swift porta in Italia il suo The Eras Tour | tutte le date europee

(Di martedì 20 giugno 2023) Partito lo scorso marzo in Arizona, il Thelascerà gli Stati Uniti sbarcherà in Sud America a novembre, ma oggiha annunciato molte nuoveper l’anno prossimo. A febbraio 2024 la cantante sarà in Giappone e poi in Australia e finalmente a maggio arriverà in Europa a Parigi. Per fortuna lasi è ricordata che esistono anche glini e il 13 luglio 2024 si esibirà a Milano, allo stadio di San Siro. Prepariamoci, perché tra poco inizierà la guerra per accaparrarsi un biglietto (TicketOne invita a registrarsi per comprare i biglietti, la vendita inizierà il 13 luglio 2023 alle ore 12.00). EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY I can’t wait to see so many of you on Thenext year at these new ...

L'"Eras tour", il primo tour in cinque anni di, farà tappa anche in Italia . La popstar ha infatti annunciato oggi ulteriori date della tournée che arriverà in Europa e toccherà il nostro Paese il prossimo anno.

