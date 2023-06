(Di martedì 20 giugno 2023)annuncia le date europee del Theche faràin Italia con un live a San, ecco come assicurarsi iha annunciato oggi ulteriori date per il suo The. Ileuropeo inizierà il 9 maggioa Parigi e si concluderà il 17 agostoa Londra. All’interno delci sarà anche una attesissima data italiana prevista per il 13 Luglioallo Stadio Sandi Milano. Per assicurarsi che iraggiungano i fan che vogliono assistere agli spettacoli, ci sarà la possibilità di registrarsi a...

- The Eras Tour dal vivo a Milano Abbiamo una GRANDE notizia!- The Eras Tour è in arrivo il 13 luglio 2024 a San Siro. Registrati ora per avere la possibilità di accedere ...L'"Eras tour", il primo tour in cinque anni di, farà tappa anche in Italia . La popstar ha infatti annunciato oggi ulteriori date della tournée che arriverà in Europa e toccherà il nostro Paese il prossimo anno. Visita il sito di www.in Italia " Ci sono voluti oltre 13 anni per riavere l'artista in concerto nel nostro Paese, ma quel momento è finalmente arrivato: il 13 luglio 2024 The Eras Tour di...

Taylor Swift, il The Eras Tour fa tappa a San Siro nel 2024, i biglietti Spettacolo.eu

Taylor Swift in concerto allo Stadio San Siro a Milano il 13 luglio 2024. La scaletta delle canzoni. info biglietti ...ROMA - È stato ufficialmente confermato che il tour europeo "Eras Tour" di Taylor Swift farà tappa anche in Italia. E la notizia ha mandato i tanti fan in delirio, come conferma la lunghissima fila vi ...