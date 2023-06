(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) –ha annunciato oggi ulteriori date per il suoThe Eras Tour europeo che inizierà il 9 maggioa Parigi e si concluderà il 17 agostoa Londra. In programma anche unin Italia, con la data del 13allo Stadio San Siro di. Per assicurarsi che iraggiungano i fan che vogliono assistere agli spettacoli, ci sarà la possibilità di registrarsi aThe Eras Tour prima della messa in vendita. La registrazione è già aperta. I fan possono registrarsi sulla pagina ufficiale di registrazione deidi ogni città fino a giovedì 22 giugno alle 23.59 (ora locale) ...

Taylor Swift, concerto a Milano 13 luglio 2024: biglietti, parte la corsa Adnkronos

