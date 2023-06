Tasse e multe | tutte le regole dei comuni per il saldo e lo stralcio

(Di martedì 20 giugno 2023) Entro il 29 luglio, gli enti locali dovranno decidere se aderire o meno alla pace fiscale. Sceglieranno se concedere o meno lo sconto ai propri cittadini mediante apposita delibera, da varare entro quella scadenza. Nel frattempo, però, il quadro per la rottamazione e per ildinon pagate ae Regioni che riscuotono in proprio è già stato delineato. Il decreto-bollette varato dal governo lo scorso marzo, infatti, ha allargato la mini-cancellazione dei debiti fino a mille euro. E l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, che rappresentale città italiane, ha predisposto lo schema di regolamento. Le opzioni I cambiamenti riguarderanno iche non riscuotono i debiti tramite l’Agenzia delle Entrate, tra ...

Nel frattempo, però, il quadro per la rottamazione e per il saldo e stralcio dinon pagate a Comuni e Regioni che riscuotono in proprio è già stato delineato. Il decreto - bollette ...ROMA Arrivano le regole per la rottamazione e per il saldo e stralcio dinon pagate a Comuni e Regioni che riscuotono in proprio. In pratica entra nel vivo l'estensione a più contribuenti della pace fiscale, decisa dal governo con il decreto bollette lo ...Debiti fiscali che si prescrivono in 10 anni Si prescrivono in 10 anni le seguentie imposte :... lestradali e le sanzioni amministrative o penali, i contributi Inps e Inail. Sentenze e ...

Tasse e multe, ecco come i Comuni possono rottamare le cartelle Il Sole 24 ORE

Gli abitanti che hanno ricevuto le sanzioni sono 181, le hanno impugnate davanti al giudice di pace. Il pasticcio del sistema informatico che gestisce le Ztl ...ROMA Arrivano le regole per la rottamazione e per il saldo e stralcio di multe e tasse non pagate a Comuni e Regioni che riscuotono in proprio. In pratica entra nel vivo l’estensione ...