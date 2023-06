Tarquinia | conto alla rovescia per il festival Paesaggi dell’Arte

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023)– Saranno i principali siti storici ed archeologici dia fare da cornice agli eventi in programma per il2023, giàsua quarta edizione. Sedici gli eventi in agenda tra musica, danza e teatro, organizzati dall’Amministrazione Comunale con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Carivit. Luoghi evocativi ed echeggianti di storia come le tombe della Necropoli dei Monterozzi ed il maestoso tempio dell’“Ara della Regina”, le splendide architetture medievali di S. Maria in Castello e del Parco delle Mura faranno da palcoscenico ad una rassegna ricchissima e dedicata ad una sperimentazione musicale ed artistica raffinata e spesso intrisa di storia e cultura antiche. Tutte le produzioni artistiche in programma sono state ...