Taranto | ucciso su ordine del fratello | quattro arresti per l’omicidio di Cosimo Nardelli freddato in strada appena scarcerato

(Di martedì 20 giugno 2023) Il delitto nella tarda serata del 26 maggio: l’uomo fu raggiunto da una raffica di colpi, era uscito dal carcere dopo aver scontato 17 anni per omicidio. Il movente da ricercare, secondo gli inquirenti, nei contrasti per la gestione di un’azienda agricola. Un quinto arresto per...

Arrestate 4 persone aritenute responsabili dell' omicidio di Cosimo Nardelli. Il 61enne era statoil 26 maggio di quest'anno mentre rientrava a casa, raggiunto da diversi colpi di pistola . Tra le persone ...

Taranto, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco sotto casa in via Cugini: tra i 4 arresti anche il fratello della vittima, probabile mandante La Gazzetta del Mezzogiorno

Quattro arresti all'alba per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 62enne ucciso a colpi di pistola a Taranto lo scorso 26 maggio. La squadra Mobile della Polizia ha arrestato i ...