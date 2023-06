Tajani “Non sono il successore di Berlusconi”

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nonildi. Non mi spaventa combattere una grande battaglia per continuare a lavorare e realizzare i sogni cheaveva a cominciare dall’aumento delle pensioni minime a 1000 euro al mese, abbassare le tasse, tagliare il cuneo fiscale, fare le grandi infrastrutture”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a “Cinque minuti” su Rai1.“Continuare il lavoro diincoraggia non soltanto me ma tutti noi”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il convegno ha visto la partecipazione anche dei ministri Abodi, Schillaci,e Santanché. 'Dobbiamo lavorare - ha detto il ministro - verso una civiltà diversa da quella attuale, in cuici ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a "Cinque minuti" su Rai1. "Continuare il lavoro di Berlusconi incoraggiasoltanto me ma tutti noi". - foto agenziafotogramma.it - . mgg/red ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a "Cinque minuti" su Rai1."Continuare il lavoro di Berlusconi incoraggiasoltanto me ma tutti noi". - foto agenziafotogramma.it - .

Tajani: «Marina mi ha ribadito vicinanza famiglia a Fi. Fascina Non servono ruoli formali» Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono il successore di Berlusconi. Non mi spaventa combattere una grande battaglia per continuare a lavorare e realizzare i sogni che Berlusconi aveva a cominciare dall’aumento ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Cinque minuti’ programma di Bruno Vespa su Rai 1 Non mi spaventa combattere una grande battaglia per continuare a lavorare e realizzare i… Legg ...