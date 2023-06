Tagli alle scuole | Fracassi Flc Cgil all’attacco | “Impugneremo il decreto attuativo”

(Di martedì 20 giugno 2023) La Flcè in netta opposizione al piano di ridimensionamento della rete scolastica, che il Ministro dell’Istruzione Valditara ha intenzione di attuare a partire dall’anno scolastico 2024-2025. Se il governo procederà con ial numero delle, la Flcminaccia di intervenire legalmente per impugnare il. L'articolo .

... deduzioni e crediti di imposta) eentrate da crescita economica. Non c'è una forte e precisa ... Ma sarà battaglia: per la giustizia fiscale e per contrastare ialla sanità e ai servizi ...... prefigura uno scenario nel quale i lavoratori, pur di salvaguardare il proprio posto di lavoro, saranno costretti ad accettare delle condizioni lavorative di gran lunga peggiorative rispetto...Grande spazio è riservatostampe esclusive realizzate appositamente da Legora a Como, patria ...da spalle insellate e bottoni gioiello o completi in paillettes con blazer di raso conche ...

Tagli alle scuole, il M5S attacca Valditara: “Il Ministro aveva detto in Parlamento che non ci sarebbero stati tagli. Ha mentito” Orizzonte Scuola

Pensa ad esempio alle cinque camicie più belle dell&rsquor ... È un modello midi con scollo a V, composto da sottili spalline, si chiude con bottoni sul davanti. Il suo taglio fluido e leggero lo ...La Honda non sarà ancora nella sua formazione tipo ad Assen, ma almeno ora ha la certezza che il suo uomo di punta sarà della partita. Dopo aver saltato la gara lunga di domenica scorsa al Sachsenring ...