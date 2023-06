Sylvester Stallone | Senza la statua di Rocky | Adele non avrebbe comprato la mia casa

(Di martedì 20 giugno 2023) L'anno scorsoha comparato ladi, ma sulladiè stata davvero intransigente.ha svelato i dettagli del retroscena dell'acquisto della sua villa di Los Angeles da parte diavvenuto l'anno scorso. Durante un'intervista con il Wall Street Journal,ha rivelato che, dopo la vendita, era intenzionato a portarsi via ladiche si affaccia sulla piscina della sua ex. Maaveva in mente un piano diverso: voleva tenere laper sé.ha detto che la cantante glidetto: "la ...

Il suo nome è un miscuglio tra quello dell'attore che ha interpretato Rocky, cioè, e quello del personaggio che il pugile italo americano affrontava sul ring, cioè Apollo Creed. ...... anche voi avete contribuito al successo di Arnold e FUBAR Fatecelo sapere nei commenti! Fan a parte, comunque, ancheha riconosciuto la grandezza di Arnold Schwarzenegger .... cosa ne dite Vi piacerebbe una soluzione del genere Diteci la vostra nei commenti! Tornando al cinema, intanto,ha recentemente ammesso la superiorità di Schwarzenegger per ...

Sylvester Stallone: "Senza la statua di Rocky, Adele non avrebbe ... Movieplayer

Mancava solo lui, dopo Jean-Claude Van Damme (Jean-Claude Van Johnson) e Sylvester Stallone (Tulsa King), il terzo pilastro del cinema d’azione degli anni Ottanta-Novanta debutta su Netflix con Fubar, ...Arnold Schwarzenegger ha confermato che non apparirà in “The Expendables 4”. La star 75enne ha interpretato Trench Mauser nel primo film della serie, ma non tornerà per un’altra corsa e ha ammesso che ...