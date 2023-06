Swap party | l’iniziativa ecologica e divertente per tutte le età

Leggi su robadadonne

(Di martedì 20 giugno 2023) Avete mai sentito parlare o vi hanno invitato a uno? Niente paura, questa espressione anglofona indica un’iniziativa bella,e soprattutto ecosostenibile. Ma bisogna partire da un presupposto: nell’era consumistica in cui viviamo, molti di noi si circondano di oggetti. A volte compriamo perché qualcosa ci piace, altre volte per tirarci su il morale, altre volte ancora è quasi un’abitudine. E non è detto che ciò che acquistiamo poi viene usato o talvolta viene usato molto poco: unoè un modo per liberarci del superfluo e per acquisire consapevolezza contro gli sprechi. Cosa sono gli, dicevamo, è un’espressione anglofona, che indica letteralmente “feste” in cui ci si scambia ...