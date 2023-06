Superbonus | la piattaforma EnelX in ritardo Crediti sempre più «incagliati» | gli effetti

(Di martedì 20 giugno 2023) Per operare laavrebbe bisogno di una licenzia bancaria e quindi di una partnership con un istituto di credito. Le trattative si sarebbero arenate bloccando così l’intero meccanismo per assorbire ilegati al

...e dello sconto in fattura per gli interventi di ricostruzione che usufruiscono del110%. ... l'implementazione dellache consentirà - in sinergia con la Struttura di missione ...Un nuovo capitolo si apre nella lunga vicenda dei crediti incagliati da, infatti la tanto attesa apertura dellaEnel X potrebbe non esservi. Ecco cosa sta succedendo. Il sistema di cessione dei crediti introdotto con l'articolo 121 del decreto 34 ...'Sono sempre andato nelle piazze di cui condivido la', dichiara ai cronisti. Linea ... Virginia Raggi inclusa, sfilano giovani sottopagati, sindacati di base, esodati del. Per ...

Superbonus e crediti incagliati: piattaforma EnelX in ritardo, la preoccupazione di chi ha fatto i lavori Corriere della Sera

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Per operare la piattaforma avrebbe bisogno di una licenzia bancaria e quindi di una partnership con un istituto di credito. Le trattative si sarebbero arenate bloccando così l’intero meccanismo per as ...