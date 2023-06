Superbike | Alvaro Bautista prima del test con la Ducati MotoGP | “Lo prendo con leggerezza | voglio solo divertirmi”

(Di martedì 20 giugno 2023) Comincia quest’oggi la due giorni diprivati a Misano in cuiavrà la possibilità di provare laDesmosedici GP che sta prendendo parte al Mondiale2023. Il campione iridato in carica dellaaveva chiesto alla casa di Borgo Panigale di tornare a guidare unadopo aver vinto il titolo l’anno scorso nella massima categoria riservata alle derivate di serie, ricevendo il via libera da parte di Gigi Dall’Igna come premio dello storico risultato conseguito nel 2022. “Sono davvero felice di guidare di nuovo unadato che è passato tanto tempo dall’ultima volta. Senza dubbio sono emozionato. Al tempo stesso so che si tratta semplicemente di un premio e quindi lacon ...

Il giorno, anzi, i giorni disono arrivati. Il campione del mondo 2022 del WorldSBK,Bautista , sarà in pista oggi e domani in sella alla Ducati Desmosedici GP23 che sta ...in...... per correre il prossimo anno incon BMW a seguito di un test condotto in sella alla M1 e che non ha dato i risultati sperati. Non sono gli stessi, però, i presupposti con cui...... quella di Misano in Superbik e, doveBautista è diventato il primo pilota a vincere 14 delle prime 15 gare di un campionato . Curiosamente, dopo le prime 6 gare, anche inla Ducati ...

Sbk, Alvaro Bautista gira con la Ducati MotoGP a Misano - Foto Corse di Moto

Il campione del mondo della Superbike, atteso da una due giorni sul circuito di Misano, ha parlato del suo futuro, con la suggestione motomondiale ...Poco dopo le 9 Alvaro Bautista ha finalmente iniziato a girare con la Ducati Desmosedici GP a Misano Adriatico. Quello di oggi è il primo dei due giorni di test che il campione Superbike ha a ...