Sul payback il governo accelera | soluzione entro l’anno

(Di martedì 20 giugno 2023) La partita sulper le imprese che riforniscono la Pa di dispositivi medici non è terminata. Ma gli auspici sono buoni. Anche perché ilha tutta l’intenzione di intervenire ancora sulla materia, disinnescando una mina che potrebbe fare danni pesanti a molte imprese. La vicenda è nota, e riguarda quel meccanismo che impone all’industria biomedicale, in particolare a quella che rifornisce le regioni di dispositivi medici, di concorrere nella misura del 50% al disavanzo generato per l’acquisto dei suddetti beni. A gennaio, anche grazie all’interessamento della deputata di FdI, Ylenia Lucaselli, l’esecutivo ci aveva messo una prima pezza, sotto forma di stop al, almeno per quattro mesi, ovvero fino al 30 aprile. Poi, scaduto quel termine, le imprese in questione avrebbero dovuto onorare un pagamento di 2,2 miliardi, ...

...possibile far slittare dal 30 giugno al 31 luglio i versamenti delle somme dovute per ila ... News correlate Pnrr, sì della Camera alla fiduciadecreto Pa. Meloni: nessun bavaglio alla Corte....si è riunita per sentire le risposte del governo ad alcune interpellanze urgenti su Pnrr e...Viva annunciata da Elena Bonetti visto che Matteo Renzi aveva dato libertà di coscienza ai suoi......

Scaduto il termine del 30 aprile, ora per i versamenti dei rimborsi alle regioni c'è tempo fino a luglio. Ma l'esecutivo ha l'asso nella manica per disinnescare una volta per tutte la mina. Alzare il ...Si tratta di scienziati che fanno attività di ricerca all’interno del Servizio sanitario nazionale e in particolare negli Irccs ...