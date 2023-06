Sui “figli di due donne” la Procura di Padova ha applicato la Legge

(Di martedì 20 giugno 2023) Sinistra e progressisti pensavano di avere in pugno la giurisprudenza e le procure d’Italia e di fare il brutto e il cattivo tempo quando si tratta di “” di coppie dello stesso sesso. Ieri, però, fortunatamente, hanno ricevuto una doccia fredda che li ha fatti ritornare alla realtà dei fatti e soprattutto a vedere qual è davvero la natura delle cose. Stiamo parlando della decisione delladidi impugnare ben 33 atti di nascita formati dallo stesso Comune fin dal 2017 e che recavano l’indicazione di “due madri”. Promotore di questi atti illegittimi, era stato il sindaco tuttora in carica, Sergio Giordani, eletto per due volte come indipendente ma nell’orbita del centrosinistra e sostenuto da coalizioni formate da Partito Democratico, Socialisti, La Sinistra e liste civiche. Una decisione, quella della ...

