(Di martedì 20 giugno 2023) 500.000 persone sono fuggite all'esterodei combattimenti in, mentre il numero di sfollati nel Paese è arrivato a due milioni. A fornire i dati è l'Alto Commissario dell'Onu per i ...

"Oggi abbiamo superato la soglia di mezzo milione di rifugiati provenienti daldall'inizio del conflitto", ha detto Grandi, che ha aggiunto: "Se non facciamo tacere queste armi, l'esodo del ...... tra cui Roma, Napoli e Torino PESANO LE GUERRE IN UCRAINA E INSecondo l'Agenzia Onu, la ... Nel Global Trends, l'ha riscontrato che a fine 2022 il numero di persone costrette alla fuga a ......alla crescita delle persone in fuga ha continuato a crescere anche a causa del conflitto in. ... I rifugiati dall'Ucraina erano 5,7 milioni alla fine del 2022 e rappresentano, dice l', "il più ...

Sudan: Unhcr, 500.000 rifugiati dall'inizio del conflitto Agenzia ANSA

