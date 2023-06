Strage dei dirigenti e tutele

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Recentemente è apparsa sulla stampa una notizia riguardante l'alto numero di manager del settore terziario che a Milano hanno “perso il lavoro” nel 2022: ben 428. Le motivazioni più ricorrenti erano le dimissioni, seguite dalla risoluzione consensuale e dal licenziamento. Il licenziamento riguarda soltanto l'8,6% dei casi. Riguardo ai licenziamenti non è dato di sapere quanti fossero imputabili a situazioni organizzative – aziendali e quanti invece avessero natura disciplinare. La stragrande maggioranza delle controversie vengono definite in sede amichevole; ciò sia in quanto (come visto) il licenziamento coinvolge soltanto una estrema minoranza, sia perché i licenziamenti che vengono composti in sede amichevole sono notevolmente più numerosi dei licenziamenti che finiscono nelle aule giudiziarie. Ma quali sono lea cui un dirigente deve aspirare quando risolve ...