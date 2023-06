Stop ai figli con due mamme La Procura di Padova dichiara illegittimi gli atti di nascita 

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - Ladiha chiesto ad una coppia di donne omosessuali di rettificare l'atto di nascita della propriaa attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica. Il Comune diha fatto sapere che l'atto è relativo ad una bimba registrata il 30 agosto 2017, la prima in assoluto di una coppia omosessuale. Al momento nei registri comunali della città veneta si contano 33di nascita di altrettanti bambini nati da coppie omosessuali. In tutti i casi si tratta di bimbi registrati con 'due'. Non sono infpresenti casi di bambinidi coppie composte da due uomini. Sindaco: "C'è un vuoto legislativo gravissimo" "C'è un vuoto legislativo gravissimo rispetto al quale il Parlamento dovrebbe legiferare ma ...

Padova, stop ai figli di due mamme: impugnati 33 atti di nascita Corriere della Sera

Va cancellato il secondo cognome. La procuratrice: «Tenuta a far rispettare la legge». Il sindaco: «I bambini non vanno discriminati» (foto, un sit in a Trento delle Famiglie Arcobaleno) ...Coinvolti i figli di coppie omogenitoriali registrati nel Comune dal 2017. Per la Procura «la seconda mamma non c’è nel diritto italiano» A Padova è bufera per le trascrizioni sui registri comunali ...