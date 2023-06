Stop ai figli con due mamme | la conferma che l’utero non è mai stato nostro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Mi sono svegliata e mi hanno detto che il nome del mio paese è cambiato: Fascistolandia, il nuovo splendido titolo. Un luogo dalle regole semplici e chiare, in cui le donne possono generaresolo per affidarle al cognome del pater familias; non possono crescerli con altre donne, giammai, altrimenti saranno presi seri provvedimenti al riguardo. Non possono donarli a due uomini che vogliono crescere e amare un bambino. Nella terra di “Dio, patria e famiglia”, l’unica famiglia che ha diritti è quella eterosessuale. Eppure ci sono dei torti subiti anche in quella. Qualche coppia etero, che non può avere, ha ricevuto un bimbo in dono da un’altra donna. Una parente, una amica, qualcuna che voleva dare a quel bambino genitori che lo amassero. Anche loro sono un po’ nei guai perché a Fascistolandia torna la convinzione che se non puoi avere dei ...