Stop a figli di due mamme | Alessandra Mussolini | “Indegno quello che è successo a Padova”

(Di martedì 20 giugno 2023) “che èda parte della Procura, che ha impugnato gli atti di nascita di bambini nati da coppie omoaffettive, èdi un paese civile“. Così, europarlamentare del gruppo Ppe, ha commentato in un video su Twitter la richiesta della Procura didi cancellare e rettificare il cognome dei bambini di 33 famiglie omogenitoriali. Una voce la sua fuori dal coro del centrodestra, dove nessuno per ora ha usato toni così severi nel criticare la scelta. “È come andare a buttare una bomba in una famiglia e, guarda caso, va a colpire solo i bambini. Si è spezzata e si tenta di spezzare una catena di affetti consolidata” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...ha alzato a 3mila euro la soglia di fringe benefit detassati ma solo per i dipendenti cona ... Le altre novità Lega e Fratelli d'Italia chiedono poi loal superbollo, il contributo che devono ...E che dire delle donne single conDecideranno forse di cooptare e assegnare mariti in modo coatto Leggi Anche dal blog di Dario Accolla L'impugnazione degli atti di nascita a Padova significa ...Se le circolari che hanno imposto loalle trascrizioni di figlie esono atti estremamente crudeli, la proposta di legge per l'introduzione del reato universale per chi ricorre alla Gpa ...

Stop ai figli di due mamme: perché le trascrizioni sono state bloccate Domande e risposte Sky Tg24

"Le nostre scelte non contano. Non siamo libere di amare chi vogliamo. Non c'è altra via se non quella eteronormativa" ...Gli attivisti di Famiglie Arcobaleno apriranno il corteo dell'Umbria Pride del 24 giugno a Perugia. Per il coordinamento del pride "è "una risposta a questo feroce attacco del Governo". E ancora: "Sar ...