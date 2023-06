Stellantis - Nasce SiliconAuto | con Foxconn per produrre semiconduttori

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 giugno 2023)fa un altro passo nel campo deie in particolare nel percorso di collaborazione avviato nel dicembre del 2021 con la multinazionale taiwanese dell'elettronica di consumo(la "casa" degli iPhone). Le due società hanno creato, una joint venture paritetica che, a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di una famiglia di dispositivi di microelettronica destinati all'intera industria automobilistica. Tecnologia per il settore., che avrà sede nei Paesi Bassi e sarà guidata da dirigenti di entrambe le aziende fondatrici, unirà le competenze dinel settore Ict (Information and Communication Technologies) e quelle dinel campo della mobilità per fornire ...