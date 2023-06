Stefano Laporta vice presidente dell’Agenzia Europea per l’Ambiente

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Agenziadel(Eea), deputata a fornire informazioni indipendenti e qualificate sulper conto dell’Ue, ha rinnovato i propri vertici eleggendo l’italianoallapresidenza con un incarico triennale., già avvocato e prefetto, dal 2017 è alla guida – nel ruolo di– sia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sia del Sistema nazionale per la protezione del(Snpa). La sua candidatura allapresidenza dell’Eea ha registrato un ampio consenso nel management board, con 26 voti su 29; si conferma così la presenza dei vertici dell’Ispra in rappresentanza dell’Italia all’interno ...