Stadio Partenio-Lombardi | Festa | “A giorni l’incontro con D’Agostino”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“neiscorsi ha confermato che non ci fossero problemi con l’amministrazione comunale. La società non ha ritenuto di partecipare al bando, pubblicato dal comune, ora si avvierà una trattativa diretta o un’altra procedura pervista dalla legge per permettere alla squadra di allenarsi e giocare pagando il dovuto”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucafa il punto sullo. “Nei prossimi, dopo le nostre interlocuzioni ci sarà un nuovo incontro per definire la vicenda – sottolinea – Per quanto concerne i lavori, i tempi sono dovuti per il reperimento materiale e manodopera, quando l’Avellino tornerà in Irpinia saranno certamente completati gli interventi”....