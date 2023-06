Spider-Man 2 | nessuna demo in programma

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 giugno 2023)-Man 2 non sarà giocabile in versione: questo quanto emerso dalle recenti dichiarazioni degli sviluppatori del gioco in questione Insomniac Games ha dichiarato di non avere intenzione di rilasciare unaper il prossimo Marvel’s-Man 2 su PS5. Un fan sperava di poter mettere le mani sul gioco con un po’ di anticipo, ma lo sviluppatore ha prontamente risposto che dovremo aspettare il giorno del lancio, a ottobre, per girare a New York. In molti sono rimasti delusi dalla replica di Insomniac, ma vale la pena notare che né-Man 1 né Miles Morales hanno ricevuto una versione di prova. Eh già: unadi-Man 2 sarebbe stata gradita, ma non era certo data per scontata. Sony ha aggiunto i suoi recenti giochi first-party – tra cui il ...