Sperone | insegue in Maserati la ex e le spara | ferito anche un passante

(Di martedì 20 giugno 2023) Far west lungo la Statale 7 bis trae Avella, dove un 41enne, a bordo di unaha affiancato l’auto della ex ed ha esploso numerosi colpi di pistola all’indirizzo della donna. Sarebbe riconducibile al fatto che la sua ex lo aveva lasciato latoria nella quale nel primo pomeriggio di ieri, intorno

... in provincia di Avellino, raggiunta da due colpi di pistola al braccio sinistro mentre a bordo della sua auto percorreva la Statale 7 bis trae Avella. Il suo feritore, un 41enne anch'egli ...... in provincia di Avellino, raggiunta da due colpi di pistola al braccio sinistro mentre a bordo della sua auto percorreva la Statale 7 bis trae Avella. Il suo feritore, un 41enne anch'egli ...Una donna di 48 anni di, in provincia di Avellino, Intorno alle 14, è stata raggiunta da due colpi di pistola al braccio sinistro mentre a bordo della sua auto percorreva la Statale 7 bis tra ...

Sperone, insegue in Maserati la ex e spara: ferito passante 2a News

Inseguimenti, conflitto a fuoco, gambizzazione e tre persone in ospedale: pomeriggio di paura nel Mandamento Baianese. Tra Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano e Sperone, la sequenza dei..Il 41enne è tornato a casa e si è barricato all’interno dell’abitazione per tentare poi la fuga a piedi Sarebbe riconducibile al fatto che la sua ex lo aveva lasciato la sparatoria nella quale nel pri ...