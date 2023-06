"Spero glielo rifilino a lei". Lo sfottò di Sabrina Ferilli a Luciana Littizzetto

... infatti, spera che Giovannino, l'ormai famoso piccolo dispettoso che l'ha presa di mira, cambi ora l'oggetto dei suoi scherzi e vada dalla comica torinese: 'che er piccolettorifilino a ...... però l'attore neozelandese ama molto l'Italia, ci viene spesso e, dunque, se qualcuno... Per me la musica è libertà, è energia, è divertimento edi coinvolgere anche il pubblico italiano, ...che er piccolettorifilino a lei!' , questo il commento condiviso in queste ore sotto il post su Instagram condiviso da Trash Italiano. Sabrina Ferilli spera proprio di non avere ...

L'arrivo di Luciana Littizzetto nella giuria di Tu si que vales ha scatenato l'attrice romana che, su Instagram, ha commentato la notizia con uno sfottò, che ha fatto il giro del web ...