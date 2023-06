Sparito un sottomarino usato per le visite turistiche al Titanic | «A bordo 5 persone»

(Di martedì 20 giugno 2023) Il sommergibile è scomparso durante una spedizione verso il relitto del: sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. OceanGate: «Stiamo cercando in tutti i modi di riportare in salvo i passeggeri»

Inizialmente non era chiaro se e quanti individui si fossero imbarcati sul sommergibile privato,apparentemente nel nulla. Ma a far svanire la speranza che si potesse trattare di un'...Titanic,un sommergibile turistico E' scomparso nell'Oceano Atlantico un sommergibile usato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc , che cita la Guardia Costiera di Boston,...ilche accompagnava i turisti a visitare il relitto del Titanic , affondato nel 1912 dopo aver colpito un iceberg durante il viaggio inaugurale. Il sommergibile è scomparso nell '...

Sparito sottomarino usato per visite turistiche al relitto del Titanic: 5 persone a bordo, ricerche in corso Virgilio Notizie

Ora è corsa contro il tempo Inizialmente non era chiaro se e quanti individui si fossero imbarcati sul sommergibile privato, sparito apparentemente nel ... Quanto costa un viaggio nel sottomarino ...È corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo privato disperso usato come mezzo per portare turisti facoltosi a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell'Atlantic ...