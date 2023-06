Spal | Tacopina | «La Serie A quest’anno è stata molto noiosa»

(Di martedì 20 giugno 2023) Joe, presidente della, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy anche della passata stagione inA Joe, presidente della, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy anche della passata stagione inA.A – «Penso che lasia, da un certo punto in poi tutti sapevano chi avrebbe vinto. Ricordo le ultime partite della scorsa stagione diB: alla fine, in ogni partita ci si giocava qualcosa. Penso che introdurre i playoff scudetto possano aiutare. E poi parlo del calcio europeo: gli agenti rovinano il calcio. In Nord America, un agente rappresenta il ...

Commenta per primo Il presidente dellaJoeha parlato dal palco dell'evento organizzato da Tuttosport in occasione della presentazione della lista dei 100 candidati al premio Golden Boy: 'Quando ho iniziato ad investire nel ......sportivo della. Le conferme sono arrivate nella serata di lunedì 19 giugno , quando l'ex dirigente di Bologna, Verona e Juventus è stato coinvolto in un fitto colloquio con Joeai ...di Andrea Mainardi L'arrivo in città di Joecoincide con i primi movimenti del mercato dellasoprattutto in uscita, visto il monte ingaggi non sostenibile per una squadra fresca di retrocessione in Lega Pro. Chi si è già accasato ...

Tacopina attacca i procuratori: 'Rovinano il calcio, è un disastro!' Calciomercato.com

Joe Tacopina, presidente della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW margine della presentazione della 21esima edizione del premio Golden ...Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Spal: “Non so se sia più difficile fare calcio in Italia o essere l’avvocato di Trump”.