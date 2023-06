Sottomarino Titan | chi sono i dispersi | il miliardario Harding | il Ceo Rush | il pilota Nargeolet | padre e figlio 19enne

A bordo delci sono cinque passeggeri che risultano ormai dispersi da ieri nell' Oceano Atlantico . Oltre al pilota e un assistente, sono tre i turisti della facoltosa vancanza. Il tratto in ...Com'è fatto il sommergibile Ilè un sommergibile di 10.432 chili con equipaggio di classe Cyclops, progettato per ospitare ... La lunghezza delè di 6,7 metri, la sua larghezza è di 2,8 ...Ilera diretto verso il famoso relitto quando ha perso i contatti con la superficie: ha ... COSA VEDONO I TURISTI A BORDO DELSecondo il contrammiraglio John Mauger della Guardia ...

Al sommergibile disperso diretto al Titanic restano solo 2 giorni di scorta d'aria [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Frank Owen, ex ufficiale sottomarino, ha affermato che la chiave di sopravvivenza per le cinque persone a bordo sarà quella di non perdere la calma, per non accelerare il consumo dell'ossigeno ...È una vera e propria corsa contro il tempo, quella per trovare il sommergibile sceso a più di 3800 metri per visitare il Titanic ...