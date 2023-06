Sottomarino scomparso | è una corsa contro il tempo

... nel pomeriggio, e l'autonomia all'interno del s ommergibileè tra le 70 e le 92 ore, quasi quattro giorni al massimo. COME E' FATTO ILPer ora nessuna traccia del piccolo ...... verso l'area nell'Oceano Atantico, di fronte alle coste canadesi, dove èil batiscafo ... COSA VEDONO I TURISTI A BORDO DELSecondo il contrammiraglio John Mauger della Guardia ...In mare è stata inoltre dispiegata una rete di sonar, per cercare di cogliere la minima eco del mini sommergibilenell'oceano. approfondimento Dispersoin visita al Titanic, ...

Titanic, al sommergibile disperso restano solo 2 giorni di scorta d'aria [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Il sottomarino dell’agenzia di viaggio OceanGate Expeditions ha interrotto le comunicazioni con l’esterno mentre stava navigando vicino ...Il sottomarino disperso, il dramma, le ricerche, il tempo (poco) che resta per salvare le persone. I funzionari della Guardia Costiera stimano che, a partire da ieri pomeriggio, il Titan, ...