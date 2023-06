Sottomarino scomparso | è corsa contro il tempo | i passeggeri hanno 70 ore d' ossigeno

Il Titan ancora non si trova. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando "tutte le risorse disponibili" per cercare ilnell'Oceano Atlantico. Il Titan, di cui non si sa più nulla da domenica , quando si è immerso per un'esplorazione sul relitto del Titanic, ha infatti soltanto 96 ore di autonomia ......i passeggeri a bordo delTitan e per le loro famiglie". Continua a leggere su Tg. La7.it - I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'interno del s ommergibileè ......del s ommergibileè di 90 ore, quasi quattro giorni. Questi i fatti che fanno sempre più temere...il peggio. E' corsa contro il tempo per cercare le tracce del piccolo"Titan" ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto: "Restano 70-96 ore d'ossigeno" TGCOM

(Adnkronos) - Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando "tutte le risorse disponibili" per cercare il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso nell'Oceano Atlantico. Il ...Le guardie costiere statunitensi e canadesi continuano le ricerche del piccolo sottomarino da turismo scomparso con cinque persone a bordo dopo aver visitato ...