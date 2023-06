Sottomarino scomparso | chi sono i dispersi | hanno ossigeno per 96 ore a bordo

... nel pomeriggio, e l'autonomia all'interno del s ommergibileè tra le 70 e le 92 ore, quasi quattro giorni al massimo. COME E' FATTO ILPer ora nessuna traccia del piccolo ...Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando 'tutte le risorse disponibili' per cercare ilcon cinque persone a bordonell'Oceano Atlantico . Il Titan, di cui non si sa più nulla da domenica , quando si è immerso per un'esplorazione sul relitto del Titanic, ha infatti ......stanno cercando un sommergibileal largo delle coste del Canada sud - orientale mentre trasportava turisti per esplorare il relitto del Titanic. La società che gestisce ilsta ...

Il sottomarino scomparso per visitare il Titanic, viaggio da 250mila euro a biglietto: chi c'è a bordo, quanto ossigeno resta Open

AGI - Corsa contra il tempo per salvare le 5 persone a bordo del sommergibile disperso durante un'immersione verso il relitto del Titanic nell'Atlantico settentrionale. Il batiscafo turistico di 6,5 m ...Un sottomarino utilizzato per portare gruppi di turisti in visita al relitto del Titanic è scomparso dai radar nell'Oceano Atlantico, al largo del continente americano. Ora è una corsa contro il tempo ...