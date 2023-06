Sottomarino scomparso | chi c' è a bordo?

... nel pomeriggio, e l'autonomia all'interno del s ommergibileè tra le 70 e le 92 ore, quasi quattro giorni al massimo. COME E' FATTO ILPer ora nessuna traccia del piccolo ......minisommergibilementre cercava di avvicinarsi al relitto del Titanic , sul fondo dell'oceano Atlantico. Mentre continua la corsa contro il tempo per localizzare e recuperare il,......a caccia deldisperso. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando 'ogni risorsa disponibile' per cercare il veicolo acquatico con cinque persone a bordo...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto: "Ossigeno fino a giovedì" | La Guardia costiera Usa estende le ricerche TGCOM

E' corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo disperso, usato come mezzo per portare turisti miliardari a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell'Atlantico. L' ...L'operazione di salvataggio è continuata durante tutta la notte , ma finora non c'è traccia del s ottomarino della OceanGate Expeditions. con ...