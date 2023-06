Sottomarino scomparso | a bordo anche un uomo d' affari pakistano con il figlio

Le ricerche comunque continuano disperate nella consapevolezza che si tratta di una corsa contro il tempo visto che l'ossigeno a disposizione nelpuò durare fra le 70 e le 96 ore. I ...Aerei e rompighiaccio per localizzare il. Sempre meno ossigeno a bordo Corsa contro il tempo e imponente spiegamento di mezzi , per ritrovare il sommergibiledurante un'esplorazione turistica dei fondali sui luoghi del ...Le guardie costiere statunitensi e canadesi continuano le ricerche del piccoloda turismocon cinque persone a bordo dopo aver visitato il relitto del Titanic in una zona remota dell' Oceano Atlantico al largo delle coste del Nord America. Le autorità sono ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto: "Restano 70-96 ore d'ossigeno" | La Guardia costiera Usa estende le ricerche TGCOM

E la stessa società Action Aviation di Harding, contattata dall'AFP, ha rifiutato di commentare. COSA VEDONO I TURISTI A BORDO DEL SOTTOMARINO Il "Titan", trainato dalla nave "Polar Prince", era ...Sul web già si parla di maledizione del Titanic e di teorie del complotto dopo che un sottomarino si è immerso nell’oceano per avvicinarsi al relitto sprofondato a 3.800 metri di profondità ed è scomp ...