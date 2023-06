Sottomarino per il Titanic disperso | le assurde condizioni per i 5 all' interno | una finestra | un bagno e nessun posto a sedere

(Di martedì 20 giugno 2023) Non è un film horror, ma la terribile storia di cinque uomini intrappolati in un sommergibile di poco più di sei metri con un solo finestrino e senza posti a. Il Titan si trova a centinaia di ...

Chi sono i dispersi: il miliardario Harding, il Ceo Rush, il pilota Nargeolet, padre e figlio 19enneil Titanic, corsa contro il temporitrovare i turisti dispersi in fondo all'......il momento le ricerche non hanno prodotto alcun risultato: l'uomo ha inoltre aggiunto che ai ... Il miliardario, l'esploratore, il pilota: ecco chi era a bordo delscomparsoLONDRA " Aerei, navi, robot: all'opera tutti insieme in una corsa contro il tempo. I lscomparso aveva riserve di ossigenoquasi quattro giorni, quando ha interrotto le comunicazioni radio domenica mattina, un'ora e 45 minuti dopo essersi immerso nelle acque dell'...

Corsa contro il tempo per trovare il sommergibile. I dispersi hanno ossigeno per poche ore RaiNews

Il servizio, molto esauriente, è andato in onda sull'emittente americana alcuni mesi fa. Anche allora il sommergibile aveva avuto problemi ...I leader del settore dei sommergibili erano così preoccupati per quello che chiamavano l'approccio "sperimentale ... di possibili problemi "catastrofici" con lo sviluppo del sottomarino e la sua ...