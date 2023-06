Sottomarino in visita al Titanic disperso | corsa contro il tempo per salvare l' equipaggio

(Di martedì 20 giugno 2023) Unche era impiegato per condurre gruppi di turisti inal relitto delha smesso di essere rilevato dai radar nell'Oceano Atlantico, nelle vicinanze del continente americano. ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto: "Ossigeno fino a giovedì" | La Guardia costiera Usa estende le ricerche TGCOM

