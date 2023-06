Sottomarino disperso verso il Titanic | cosa può essere successo

... il sommergibile turistico della OceanGate Expeditionsda domenica scorsa dopo la sua ... dotata di un robot, verso la zona di ricerca. Il suo arrivo è previsto per mercoledì. Il ...Come cercare una mina in un campo minato Sarà estremamente difficile trovare ila causa delle sue dimensioni e del fatto che si trova nel mezzo di un campo di detriti. 'È come cercare una ...Si continua a parlare delnelle acque dell'Oceano Atlantico : predisposto per effettuare le visite al relitto del Titanic , ha fatto perdere le sue tracce in maniera del tutto ...

Sottomarino disperso dopo avere provato a raggiungere il Titanic: che fine ha fatto Le ipotesi Corriere della Sera

Alistair Greig, accademico della University College London, ha cercato di ricostruire gli scenari più probabili ...È una corsa contro il tempo, e il tempo in questo caso è stato quantificato in circa 40 ore martedì alle 20 ora italiana di martedì. Fino a giovedì o al massimo ...