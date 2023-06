Sottomarino disperso | cosa è successo? Due giorni di ossigeno | i passeggeri e il recupero impossibile anche per la Nato Cosa sappiamo

(Di martedì 20 giugno 2023) Il, il dramma, le ricerche, il tempo (poco) che resta per salvare le persone. I funzionari della Guardia Costiera stimano che, a partire da ieri pomeriggio, il Titan, il...

undi turisti in visita al relitto: 'Ossigeno fino a giovedì' - La Guardia costiera Usa estende le ricerche Il sistema di sicurezza Per comunicare viene ... un'area sconfinata a centinaia di chilometri dalla terraferma e forse il sommergibilea ... COSA VEDONO I TURISTI A BORDO DELSecondo il contrammiraglio John Mauger della Guardia ...

ROMA – È una vera e propria corsa contro il tempo, quella per trovare il sommergibile disperso nelle acque del Canada e sceso ... Lungo circa sette metri, a differenza di un sottomarino, il batiscafo ...A bordo del sottomarino Titan ci sono cinque passeggeri che risultano ormai dispersi da ieri nell'Oceano Atlantico. Oltre al pilota e un assistente, sono tre i turisti della facoltosa vancanza. Il ...