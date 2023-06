Sostenibilità | Sisal | 22mila punti vendita e 2000 dipendenti formati sul gioco responsabile

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Oltree quasisul; 996 persone assunte nel 2022 e dimezzato il Gender Pay Gap in due anni; 100% dell'energia elettrica certificata da fonti rinnovabili nel Gruppo e 100% dei data center alimentati da fonti rinnovabili in Italia. Sono i numeri del Bilancio di2022presentati in occasione dell'inaugurazione del ciclo di eventiTalk per rafforzare il dialogo con gli stakeholder sui temi chiave della strategia di crescita di lungo periodo. “Il 2022 è stato un anno molto positivo percon il consolidamento della nostra posizione di leadership nel mercato online, ...

Per quanto riguarda il modello diha tre obiettivi al 2030: zero giocatori problematici, zero gender pay gap e zero emissioni nette. ' Siamo molto soddisfatti dei risultati del ...... durante il quale è stato presentato il Bilancio di2022 di, è intervenuto Ruggero D'Adamo, Chief People Officer di... attualmente attivo in Italia, Marocco e Turchia, ha inaugurato il ciclo di eventiTalk con la presentazione del Bilancio di2022. A margine dell'incontro è intervenuto il ...