Sostenibilità | dall’energia alla crisi climatica | il bilancio dei colloqui Istud

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 giugno 2023) Se n'è parlato nel corso dello europeanum 'La Transizione Ecologica (raccontata da chi la fa)' organizzato daBusiness School Destinazione transizione verde, ovvero decarbonizzare ora o mai più. Solo così si farà frontegrande. Tutto è in discussione: dove abitiamo, che cosa e come lo produciamo, quanto e come ci spostiamo, che cosa e quanto mangiamo, persino il nostro linguaggio e il modo in cui prendiamo decisioni insieme. Se n’è parlato nel corso dello europeanum ‘La Transizione Ecologica (raccontata da chi la fa)’ organizzato daBusiness School, diretta da Marella Caramazza, la più antica business school privata italiana, tra le prime a occuparsi di green economy (media partner AdnKronos che ha trasmesso in ...