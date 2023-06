Sostenibilità | D’Adamo Sisal | “Strategia basata su inclusione e azzeramento gender gap”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 giugno 2023) Così Ruggero, Chief People Officer di, a margine del primoTalk “La nostradi gestione del personale è parte fondamentale della nostra visione aziendale, orientata allae all’. Per capire su quali direttive operare per raggiungere i nostri obiettivi siamo partiti dall’analisi dei dati della composizione della popolazioneed abbiamo individuato cinque pilastri: generazioni,, multiculturalità, disabilità e comunità Lgbt+. Abbiamo quindi individuato obiettivi molto sfidanti, alcuni dei quali già in parte raggiunti, come nel caso dell’delgap che è stato ridotto del 50% rispetto al 2020, passando dal 12% al 6%”. Così Ruggero ...