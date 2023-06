Sospesi i deputati del M5S che occuparono la Giunta per le elezioni a Montecitorio Loro sclerano

(Di martedì 20 giugno 2023) Quindici giorni di sospensione dall’Aula per i quattrodel Movimento 5 Stelle che lo scorso 30 maggio hanno occupato laper ledi. Questa la sanzione stabilita dall’Ufficio di presidenza della Camera dei. Ad annunciare il provvedimento, conversando con i cronisti in Transatlantico, il questore e deputato di Fdi Paolo Trancassini. L’Ufficio di presidenza ha inoltre comminato “10 giorni di sospensione ai tre che hanno spostato i divani per impedire che si tenesse la Commissione. A tutti gli altri, che sono 29, un richiamo scritto. “Abbiamo differenziato due comportamenti, sanzionando in maniera molto dura l‘interruzione della democrazia. E’ stato impedito a una Commissione di lavorare. E’ stato un comportamento reiterato ed esaltato sui social”, ha ...

