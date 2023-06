(Di martedì 20 giugno 2023) La societàSistemi comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovan Angelo Papio 1, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 09.00 alle ore 12.00 di Venerdì 23 giugno 2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Angelo Papio; Corso Vittorio Emanuele civici n° 124 – 126 – 128 – 130; Via degli Orti. La società fa sapere che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Segui ZON.IT su Google News.

Ladispoli: mercoledì 21 giugno, dalle 8 alle 18,a Marina di Palo - L'Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che Acea Ato2 ha annunciato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ......per i lavori di installazione di un nuovo gruppo di riduzione/regolazione della pressione. ... contemporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine ...Ladispoli, mercoledì 21 giugnoa Marina di Palo - L'Amministrazione comunale informa che Acea Ato2 ha annunciato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ...

Lavori in via Papio, sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi SalernoToday

Rubinetti a secco per 3 ore, il 23 giugno: per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovan Angelo Papio 1, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 9 alle 12 di venerdì, in diverse s ...Riceviamo e pubblichiamo – L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che Acea Ato2 ha annunciato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a m ...