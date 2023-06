Martedì 20 giugno alle 21.25 su Rai 1 secondo appuntamento con la serie franco - belga - tedesca "" Verità nascoste". Entrata in polizia con la speranza di ritrovare il figlio scomparso qualche anno prima,(Alexia Barlier) riceve l'incarico di indagare sull'omicidio di un ...I PROGRAMMI IN CHIARO" Verità nascoste, ore 21:25 su Rai 1 Il bambino di una donna sparisce misteriosamente e lei si arruola in polizia per poterlo ritrovare. Una famiglia mostruosa, ...La serie, composta da tre episodi da 90 minuti ciascuno, mescola dramma, thriller, poliziesco e giallo, e racconta la storia di una madre disperata alla ricerca della verità sul destino del suo figlio.

Secondo appuntamento con "Sophie Cross – Verità nascoste" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Martedì 20 giugno alle 21.25 su Rai 1 secondo appuntamento con la serie franco-belga-tedesca “Sophie Cross – Verità nascoste”.Indice dei contenuti1 Sophie Cross – Verità nascoste 20 giugno, regista e dove è girato2 Sophie Cross – Verità nascoste 20 giugno, la trama3 Spoiler finale4 Sophie Cross – Verità nascoste 20 giugno, i ...