“Sono tanto fortunata” | le parole di Sophie Codegoni a poco più di un mese dalla nascita di Celine Blue

(Di martedì 20 giugno 2023) Nella serata di ieri, 19 giugno 2023,è stata ospite del programma Isola Party, in live streaming su Mediaset Infinity, dietro le quinte della finale del reality in onda su Canale 5. L’ex gieffina, nel corso dell’intervista con Giorgia Palmas, ha raccontato alcuni dettagli sulle prime settimane di maternità. La modella, infatti, il 12 maggio 2023 ha dato alla luce la prima figlia,, avuta con il fidanzato Alessandro Basciano e, proprio in questi giorni, sta compiendo i primi passi nella vita da genitore. “Devo dire che”, ha esorditonel corso della puntata del digital show, come riportato da TgCom 24, condividendo con i numerosi ascoltatori qualche aspetto della convivenza ...

Un aspetto che non ci stupisce più di, dal momento che già nei mesi scorsi avevamo indagato ... In un sondaggio condotto nel 2023 da S&P Global Mobility , le sopracitate caratteristichestate ...L'Influencer ha parlato dei suoi primi mesi da mamma di Celine Blue, la bambina avuta insieme al compagno Alessandro Basciano: 'Devo dire chefortunata - ha raccontato l'ex gieffina ...Servono nuove idee, i club nonsostenibili perché spendono più di quanto guadagnano e allora l'... 'Penso che ci siaspazio per miglioramenti, a livello sia di club che di leghe. Penso al ...

Sophie Codegoni e i primi mesi da mamma: "Sono tanto fortunata" TGCOM

Per proteggere la pelle dal sole e favorire un'abbronzatura dorata è importante sapere anche che cosa è meglio portare in tavola: ecco i cibi per la tintarella.Realme 11 Pro+ 5G è il nuovo top di gamma di Realme, con una fotocamera da 200 MP e un design molto raffinato: ecco i risultati della nostra prova.