Sono maschio c*** | Marco Mazzoli e la frase che rovina la finalissima dell' Isola

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) È andata in onda ieri sera 19 giugno su Canale 5 la finale de l'dei famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. A commentare la puntata Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. L'ultima puntata è stata costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco - Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero,, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian - hanno dovuto superare per vincere la 17esima edizionee aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro. La vittoria alla fine è andata a, il quale però, ha fatto una battuta infelice su Gian Maria Sainato. Quando la conduttrice ha annunciato all'inizioa puntata che c'era un altro naufrago in lizza per la vittoria ...