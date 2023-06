Sondaggi politici elettorali oggi 20 giugno 2023 | cresce ancora Fdi | crollano M5S e Lega | vola Forza Italia

Leggi su tpi

(Di martedì 20 giugno 2023)20Fratelli d’M5S e: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg per il programma di Rai 3 Agorà. Secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia, il partito di Giorgia Meloni non solo consolida il primato ma guadagna anche un ulteriore 0,5% salendo al 28 per cento. Il Partito Democraticodello 0,1 per cento e si porta, così, al 20%. Crolla il Movimento 5 Stelle che cala dello 0,6% arretrando al 14,6 per cento. Vapeggio alla ...