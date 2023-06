(Di martedì 20 giugno 2023) È una corsa contro il tempo, e il tempo in questo caso è stato quantificato tra le 70 e le 96 ore lunedì pomeriggio. Fino a venerdì, quindi, ultimo giorno utile per...

Si fa di ora in ora più affannoso lo sforzo dei team di Usa e Canada per salvare le 5 persone a bordo del piccolodisperso da ieri nell'Atlantico mentre era sulle tracce del relitto del Titanic , adagiato a 3800 metri di profondità a circa 600 chilometri dalle coste nordamericane di Terranova. ...DAGONEWSoceangate expeditions 9 Ilscomparso della OceanGate che è scomparso con cinque persone a bordo è controllato da un controller PlayStation e ha una finestra da cui gli ...In queste ore sta tenendo banco la storia del, ilscomparso mentre era sulle tracce del relitto del Titanic. Si tratta di un mezzo il cui viaggio costa sui 250mila euro e che ora ha a bordo il Ceo della società che organizza le ...

Sommergibile Titan scomparso, le ipotesi: il danno allo scafo, il segnale perso e il precedente del 1973. Cosa sappiamo ilmessaggero.it

Si fa di ora in ora pi ...Il Titanic può essere visitato con un sottomarino che è recentemente scomparso: quanto costa il biglietto La cifra è da non credere.