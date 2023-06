Solstizio d' estate da record | temperature oltre i 35 gradi

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - Un'aria calda, proveniente dal promontorio africano, si sta espandendo sul Mediterraneo centrale e determina così in Italia un netto aumento delleche nella seconda parte della settimana saranno sopra media anche di 8-10. Da oggi fino a venerdì, dunque, sono atteseche vanno beni 35specie nelle zone interne del Centro-Sud. Da venerdì - secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano - una saccatura in transito al Nord dove porterà temporali anche intensi. Questa si muoverà poi verso i Balcani facendo affluire aria più fresca anche sull'Italia. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Nuvolosità medio-alta in transito al mattino. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi Alpini, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di ...

AGI - Un'aria calda, proveniente dal promontorio africano, si sta espandendo sul Mediterraneo centrale e determina così in Italia un netto aumento delle temperature che nella seconda parte della ...Caldo fino a giovedì, poi torneranno i temporali. A meno di 24 ore dald', l'anticiclone africano (ribattezzato Scipione) è pronto per surriscaldare l'Italia facendo partire l a prima ondata di calore sul nostro Paese. In queste ore, dicono da iLMeteo.it, ...

Fino a venerdì 8-10 gradi sopra la media. Nel fine settimana una saccatura in transito al Nord dove porterà temporali anche intensi ...L'estate astronomica prende il via con la prima vera ondata di caldo africano: attese temperature fino a sfiorare i 40 gradi. Le previsioni meteo ...