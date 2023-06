Solstizio d’estate 2023 | curiosità | feste e rituali | tradizioni

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 giugno 2023) Tutto ciò che ruota attorno al giorno più lungo dell’anno, tra, tra riti propiziatori e desiderio di purificazione Domani, 21 giugno inizierà ufficialmente l’estate! Sarà il giorno del, quello in cui il Sole a mezzogiorno raggiungerà la massima altezza rispetto all’orizzonte regalando il maggior numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. Forse non tutti sanno che ilnon coincide sempre con il 21 giugno e che a volte, come avverrà nel 2024, può cadere il giorno 20. Il motivo é prettamente astronomico. Un anno siderale dura 365 giorni e circa 6 ore mentre il nostro calendario gregoriano é di “appena” 365 giorni. Pertanto ogni anno si registra una differenza di sei ore che può andare ad incidere sulla data. Il...