Solstizio d’estate 2023 | cos’è | quando e orario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 giugno 2023) Il(dal latino solstitium, composto da sol, “sole”, e sistere “arrestarsi”) è il momento in cui il Sole, tra il 20 e il 21 giugno, raggiunge il massimo della sua declinazione nel corso del suo moto apparente lungo l’asse eclittica dando vita, così, al giorno più lungo dell’anno nel quale sembrerebbe che la luce sia riuscita a vincere sulle tenebre. Si tratta di un evento astronomico che segna l’inizio dell’estate astronomica nell’emisfero boreale e dell’inverno in quello australe. L’estate meteorologica, invece, è iniziata come di consueto il 1° di giugno e terminerà il 31 di agosto. Dopo ille giornate si accorciano progressivamente fino ald’inverno, che cade intorno al 21 dicembre. Questo fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto ...